Digital Foundry назвали ПК-версию Star Wars Outlaws визуально потрясающей Digital Foundry опублик...

Digital Foundry назвали ПК-версию Star Wars Outlaws визуально потрясающейDigital Foundry опубликовала технический анализ Star Wars Outlaws, сосредоточившись в данном случае на версии для ПК, которая представляет собой настоящее зрелище источник#Star_Wars_Outlaws.
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