Партия Фицо Smer находится на пути к победе на выборах в Словакии

После подсчета 98 процентов голосов партия Smer, возглавляемая бывшим премьер-министром-популистом Робертом Фицо, находится на пути к победе на выборах в Словакии, получив большую поддержку, чем ее соперник, "Прогрессивная Словакия", в результате драматического голосования.