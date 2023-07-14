Любопытно, однако

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"Совсем озверел черный Абдула"

"Совсем озверел черный Абдула"

"Ударили в Сирии по турецким прокси". 4 жестких ответа Эрдогану Подарок "Азова" Зеленскому и обещание тому всякого рода поддержку оказались только началом.

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Евгения Болотова
Дружбаны российские, что Турция, что любимая Латвия, что всеми нами прежде любимая Прибалтика...
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Не надо  доверять  врагам
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