"Ударили в Сирии по турецким прокси". 4 жестких ответа Эрдогану Подарок "Азова" Зеленскому и обещание тому всякого рода поддержку оказались только началом.
"Совсем озверел черный Абдула"
Комментарии
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Евгения Болотова
Дружбаны российские, что Турция, что любимая Латвия, что всеми нами прежде любимая Прибалтика...
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7 час.
Юра Терских
Не надо доверять врагам
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3 час.
Андрей Тимохин
Когда в Россию "притянули" капитализму; почему-то стало множиться подлость и предательство; необычно однако.😳
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2 час.
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