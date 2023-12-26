Трошин: наши бойцы штурмовали украинские позиции в Марьинке до пяти раз в день

Командир танкового батальона, участвовавшего в боях за Марьинку в Донецкой Народной Республике, Александр Трошин рассказал, что при освобождении этого населенного пункта российский бойцы проводили до пяти штурмов ежедневно.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии