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Трошин: наши бойцы штурмовали украинские позиции в Марьинке до пяти раз в день

Трошин: наши бойцы штурмовали украинские позиции в Марьинке до пяти раз в день

Командир танкового батальона, участвовавшего в боях за Марьинку в Донецкой Народной Республике, Александр Трошин рассказал, что при освобождении этого населенного пункта российский бойцы проводили до пяти штурмов ежедневно.

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