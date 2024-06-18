Модный маникюр оттенка металлик

Одежда с блестками, пайетками или просто из гладкой ткани, сияющей, как металл, с трудом вписывается в повседневный рабочий гардероб, если вы не живете с девизом «Праздник – каждый день!» и не работаете в театре или цирке.
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