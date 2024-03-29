НИКО-БАНК обновил условия по базовым программам ипотечного кредитования

НИКО-БАНК обновил условия по ипотечным кредитам, обновив суммы и срок кредитования.Теперь ипотека на приобретение квартиры на первичном или вторичном рынке для новых клиентов банка доступна в сумме от 500 тыс.
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