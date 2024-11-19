Готовый обрушиться балкон привели в порядок только после жалобы

Петрозаводчанка сообщила об опасной ситуации в надзорное ведомство – управляющую компанию призвали к порядку Жительница одного из домов на проспекте Ленина в Петрозаводске обратилась в Госкомитет по жилнадзору с жалобой на состояние балконной плиты в своей квартире.
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