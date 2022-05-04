Главный раввин России предлагает главе МИД Сергею Лаврову извиниться за слова о евреях и Гитлере

Главный раввин России предложил министру иностранных дел Лаврову извиниться за сделанное ранее заявление о евреях и лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере.
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