Продолжение поста «66% от автомобиля»

﻿﻿Впервые отвечаю на свой пост, который является ответом на пост)). Для тех, кто не знает, куда указать предыдущую ссылку, копирую ее сюда: Ответ на сообщение "66% автомобиля» Хочу немного дополнить предыдущий пост и ответить на частые комментарии.