Глава МО Украины Умеров о Storm Shadow: мы способны защищаться и можем ответить

Министр обороны Украины Рустем Умеров не стал подтверждать или опровергать данные о том, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow для удара по России, однако заметил, что Киев дает понять, что способен защищаться и может ответить.
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