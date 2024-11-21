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Глава МО Украины Умеров о Storm Shadow: мы способны защищаться и можем ответить

Глава МО Украины Умеров о Storm Shadow: мы способны защищаться и можем ответить

Министр обороны Украины Рустем Умеров не стал подтверждать или опровергать данные о том, что ВСУ использовали британские ракеты Storm Shadow для удара по России, однако заметил, что Киев дает понять, что способен защищаться и может ответить.

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