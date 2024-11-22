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Результаты ЕГЭ заморозят на время служба в армии: Законопроект поддержало Правительство России

Результаты ЕГЭ заморозят на время служба в армии: Законопроект поддержало Правительство России

Правительство России поддержало с замечаниями законопроект об исключении периода военной службы из срока действия результатов ЕГЭ.

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