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ДТЭК: в нескольких районах Киева были введены отключения света в связи с повреждением энергообъектов

ДТЭК: в нескольких районах Киева были введены отключения света в связи с повреждением энергообъектов

Украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил в своём Telegram-канале, что в Киеве ввели стабилизационные отключения света из-за повреждения оборудования энергообъектов.

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