"Профессия – журналист": престижно или нет – отвечают читатели ИА PrimaMedia

Ежегодный конкурс журналистского мастерства "Золотое перо Приморья" (16+), заявочная кампания которого стартовала 1 октября этого года (продлится по 31 декабря), ставит одной из своих ключевых целей повышение престижа журналистской профессии в регионе.
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