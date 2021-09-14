«Превратить нашу трубу в металлолом»: На Украине обвинили Германию и Россию в сговоре

Россия и Германия — давние союзники, особенно, по части сговоров. На сей раз они вновь вошли в заговор с целью «превратить украинскую газотранспортную систему (ГТС) в металлолом», выдавить Украину с газового рынка, а заодно и запугать Европу.
Россия и Германия — давние союзники, особенно, по части сговоров. На сей раз они вновь вошли в заговор с целью «превратить украинскую газотранспортную систему (ГТС) в металлолом», выдавить Украину с газового рынка, а заодно и запугать Европу.
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