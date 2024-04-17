В России планируют ввести госрегулирование оборота метанола

По информации полученной от источника, знакомого с проектом решения правкомиссии по законопроектной деятельности, в России планируется введение государственного регулирования оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей, передает «Интерфакс».
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