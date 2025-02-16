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СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией

СМИ сообщили о готовящейся сделке между США и Белоруссией МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Между США и Белоруссией может быть заключена сделка по ослаблению санкций со стороны Вашингтона, утверждает New York Times, ссылаясь на анонимные источники в Белом доме.

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