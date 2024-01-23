Бизнес-омбудсмен Тюменской области подписал соглашение о взаимодействии с МТУ Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по УрФО

22 января 2024 г. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Павел Меньщиков провел рабочую встречу с начальником отдела государственного автодорожного надзора по Тюменской области Сергеем Салмановым.
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