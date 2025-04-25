Бастрыкин взял на контроль ситуацию с подтопленным домом в Новосибирске

Причина подтопления до сих пор не установлена, а меры по устранению аварии – не приняты.В Ленинском районе Новосибирска жители столкнулись с серьёзной проблемой: уже больше недели их дом по адресу улица Титова, 232/1 подтапливает неизвестно откуда взявшаяся в таком количестве вода.