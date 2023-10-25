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Сокращение минус. Тяжёлый пограничный синдром сектора Газа

Сокращение минус. Тяжёлый пограничный синдром сектора Газа

Большой секрет для маленькой ГазыНи для кого не секрет, что за каждый отжатый километр арабских территорий Израиль платил не только и не столько жизнями своих граждан, сколько деньгами.

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