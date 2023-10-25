Сокращение минус. Тяжёлый пограничный синдром сектора Газа

Большой секрет для маленькой ГазыНи для кого не секрет, что за каждый отжатый километр арабских территорий Израиль платил не только и не столько жизнями своих граждан, сколько деньгами.
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