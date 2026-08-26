Девять человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Ещё несколько пассажиров получили ранения.
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Девять человек погибли в результате удара ВСУ по рейсовому автобусу в ЛНР. Ещё несколько пассажиров получили ранения.
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