Курский губернатор предложил правила выдачи оружия народным дружинам

Курский губернатор Старовойт предложил правила выдачи оружия народным дружинам Губернатор Курской области считает, что добровольцы-дружинники должны иметь возможность использовать оружие для участия в контртеррористических операциях или при введении военного положения Члены подразделений территориальной обороны, созданных в приграничных регионах, должны иметь право на использование оружия для проведения учебных стрельб или участия в контртеррористических операциях, заявил РБК губернатор.