ЦАХАЛ: Израиль ответил Ливану на атаку двумя БПЛА со взрывчаткой

ТЕЛЬ-АВИВ, 27 августа. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по оружейным складам шиитского движения "Хезболлах" в районе Набатии на юге Ливана в ответ на запуск двух беспилотников со взрывчаткой в сторону израильских военнослужащих в зоне безопасности на ливанской территории.