С начала эскалации сто мирных жителей в ДНР подорвались на минах «Лепесток»

Представительство ДНР в СЦКК, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в четверг, 23 марта, что с начала эскалации в республике сто мирных жителей подорвались на минах "Лепесток".
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