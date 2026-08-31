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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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PARI стал беттинг-партнером «Родины». Брендинг БК будет размещен на «Арене Химки»

«Родина» и PARI объявили о начале сотрудничества. Это первый беттинг-партнер в истории «Родины». В рамках сотрудничества брендинг PARI будет размещен на «Арене Химки» в дни домашних матчей.

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