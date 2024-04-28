В Ноябрьске для школьников провели Неделю экологических знаний

Ноябрьским ученикам экокласса показали, какого цвета бывает нефть и что значит её обводнённость. Экскурсию на объекты «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» для десятиклассников из 9-й школы устроил отдел экологии администрации Ноябрьска.
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