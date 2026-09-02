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Царьград

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Неизвестные факты на песне "Третье сентября". Хит "выстрелил" через 18 лет

Неизвестные факты на песне "Третье сентября". Хит "выстрелил" через 18 лет

Песня Михаила Шуфутинского "Третье сентября" появилась в начале 1990-х как обычная лирическая композиция.

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