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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Лайпсика не забрали с драфта отказов «Автомобилиста». Он переведен в «Горняк-УГМК»

Клубы Фонбет Чемпионата КХЛ не забрали 30‑летнего хоккеиста из списка отказов. «Система ЦИБ КХЛ устроена так, что сразу после прохождения процедуры драфта отказов хоккеист, которого никто не забрал, автоматически переводится в фарм‑команду.

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