По каким причинам США могут выйти из НАТО: разбор «Военной хроники» 🔺Перед вступлением в должность избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно» рассмотрит возможность выхода США из Альянса, если союзники не будут «справедливо» относиться к Америке и не увеличат свои оборонные расходы.
Комментарии
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lakmus
А ещё, выход из НАТО значительно снизит поток денег от "союзников", потому как те "союзники" перестанут принудительно закупать США-шное вооружение.
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20 час.
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