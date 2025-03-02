По каким причинам США могут выйти из НАТО: разбор «Военной хроники» 🔺Перед вступлением в должность избранный президент Америки Дональд Трамп заявил, что «абсолютно точно» рассмотрит возможность выхода США из Альянса, если союзники не будут «справедливо» относиться к Америке и не увеличат свои оборонные расходы.