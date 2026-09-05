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Президент Словакии: ЕС находится не в лучшей форме

Президент Словакии: ЕС находится не в лучшей форме

ЕС на данный момент находится не в лучшей форме, союзу требуется решить ряд проблем, заявил президент Словакии Петер Пеллегрини 5 сентября в эфире программы «Субботние диалоги».

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