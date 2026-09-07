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Возвращение в Британию: как принц Гарри и Меган Маркл обустраиваются в Котсуолдсе и чего ждут от визитов к королю

Возвращение в Британию: как принц Гарри и Меган Маркл обустраиваются в Котсуолдсе и чего ждут от визитов к королю

Приезд принца Гарри, Меган Маркл и их детей в Англию давно перестал быть тайной для жителей графства Котсуолдс.

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