Срочная эвакуация сына Нетаньяху. Иран дотянулся

Сына израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Яира, срочно вывезли из американского Майами — по информации местных СМИ, из-за возможной угрозы его жизни.
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кто это будет делать? захарова? никто не испугается. СВР.ГРУ? им команда путина нужна,а он её никогда не даст,ибо "мы не такие".