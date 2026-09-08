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Царьград

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Срочная эвакуация сына Нетаньяху. Иран дотянулся

Срочная эвакуация сына Нетаньяху. Иран дотянулся

Сына израильского премьера Биньямина Нетаньяху, Яира, срочно вывезли из американского Майами — по информации местных СМИ, из-за возможной угрозы его жизни.

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