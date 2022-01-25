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Кто больше всех ненавидит Россию?

МОСКВА, 26 января 2022, Институт РУССТРАТ. Заместителю министра иностранных дел России Сергей Рябков 13 января 2022 года в ходе интервью телеканалу RTVI был задан следующий вопрос: «А как Вы считаете, мы с американцами быстрее бы договорились, если бы, например, не позиция британской стороны? В свете тех документов, которые все обсуждают, появившихся в информационном пространстве, возникает полное ощущение, что представители Туманного Альбиона нас, говоря русским языком, просто ненавидят и прикладывают массу усилий, в том числе, и в отношениях с Соединёнными Штатами Америки и со всем остальным миром, чтобы мы всегда находились в состоянии эскалации».

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