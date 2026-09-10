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Ивановские новости

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Автокредитный портфель Банка Уралсиб вырос в 1,2 раза

Автокредитный портфель Банка Уралсиб за 8 месяцев 2026 года вырос до 86,9 млрд рублей, банк выдал кредитов на покупку автомобилей и мототехники на сумму 32,9 млрд рублей.

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