Бегают и орут. Нейропсихолог о том, как растить ребенка с синдромом дефицита внимания

Ругать и усмирять ребенка с СДВГ не только бессмысленно, но и вредно "Неуправляемый", "лодырь", "все время тупит", "нянчитесь с ним – вот и разбаловали" – примерно так на ребенка с СДВГ (синдром дефицита внимания и гиперактивности) чаще всего реагируют окружающие.