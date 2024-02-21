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МИД Бразилии: Израиль обвиняет да Силву, чтобы скрыть свои преступления в Газе

МИД Бразилии: Израиль обвиняет да Силву, чтобы скрыть свои преступления в Газе

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что обвинения Израиля в адрес президента Лулы да Силвы в антисемитских подстрекательствах нужны для отвлечения внимания мирового сообщества от действий еврейского государства в секторе Газа.

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