МИД Бразилии: Израиль обвиняет да Силву, чтобы скрыть свои преступления в Газе

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра заявил, что обвинения Израиля в адрес президента Лулы да Силвы в антисемитских подстрекательствах нужны для отвлечения внимания мирового сообщества от действий еврейского государства в секторе Газа.