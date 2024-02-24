Комитет Госдумы рекомендовал принять законопроект об упрощении судебного рассмотрения банкротства

Комитет Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об упрощении судебного рассмотрения процедур банкротства в части требований о включении в реестр кредиторов и продлении процедур, применяемых в деле о банкротстве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии