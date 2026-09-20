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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Байсангур Сусуркаев подерется на UFC 334. Также в кард добавлены бои Борральо, Медича, Маккини и Садыхова

Российский боец Байсангур Сусуркаев проведет бой 15 ноября на UFC 334 против Донте Джонсона. На счету Сусуркаева 12 побед в 12 боях, у Джонсона – девять побед в девяти боях.

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