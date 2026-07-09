В Щелковском музее открылась выставка «Три взгляда на акварель»

10 июля в Щелковском историко-художественном музее начала работу выставка «Три взгляда на акварель». В экспозиции представлены работы трех художников, которые по-своему видят и изображают мир через акварель.
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