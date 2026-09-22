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Царьград

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Суд Петербурга рассмотрит дело о выплатах вдове пассажира Ан-148

Суд Петербурга рассмотрит дело о выплатах вдове пассажира Ан-148

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрит 3 ноября 2026 года апелляцию по делу о ежемесячных выплатах вдове пассажира, погибшего при крушении Ан-148 в феврале 2018 года.

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