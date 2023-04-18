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Юрий Подоляка: ВСУ подставились под концентрированный удар вызывающего панику оружия России

Юрий Подоляка: ВСУ подставились под концентрированный удар вызывающего панику оружия России

Известный политический аналитик, блогер Юрий Подоляка в программе «Время покажет» рассказал, как ВСУ подставились под концентрированный удар вызывающего панику оружия России.

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