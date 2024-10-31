Эксперт Нимёллер: если Трамп станет президентом США, политика НАТО поменяется

Генсек альянса Марк Рютте предстанет в совершенно ином свете Если Дональда Трампа изберут новым президентом Соединенных Штатов, то политика НАТО будет полностью изменена, а ее генеральный секретарь Марк Рютте предстанет в совершенно другом свете, заявил в беседе с РИА Новости голландский аналитик и эксперт по геополитике Йост Нимеллер.