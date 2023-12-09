Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Свежие комментарии

  • лина любимцева
    НА ВСЕ нужно обращать внимание и пресекать подобное...В городах России ...
  • Владислав Владислав
    Долг есть долг независимо от размера.Китайские СМИ: ру...
  • лина любимцева
    ТВАРИ!! Что вытворяют!!! Это у нас такая "культура"?!! Кто согласовывает подобные спектакли и дает им "добро"?!! Кто ...В городах России ...

Китайские СМИ: русские решили проблемы с долгом перед КНР, чем разозлили США

Китайские СМИ: русские решили проблемы с долгом перед КНР, чем разозлили США

Politiki.net Во времена развала и лихолетья 90-х годов, когда Союз "приказал долго жить", а молодая демократическая поросль российских политиков, деребанили остатки Отечества - Китай напомнил, находящимся "в эйфории от вседозволенности млодореформаторам" о имеющихся перед ним долгах.

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Комментарии
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Кошмар
Это не долг, а так, мелочь.
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23 мин.
Владислав Владислав
Интересная история.
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9 мин.
Владислав Владислав
Долг есть долг независимо от размера.
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9 мин.

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