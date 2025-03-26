Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • alik3456 Джексон
    Европейцам мало трупы наёмников, так теперь ещё и трупы  миротворцев захотели...Макрон: миротворц...
  • Владимир Тимошков
    Зачем бандеровцам электричество?Подполье: ВСУ нач...
  • Владимир Тимошков
    Законы страны нарушать не нужно. И позорить Россию. Пусть по максимуму покушает.Тюрьма или депорт...

Эвакуация под огнём: как Народный фронт спасает пенсионеров в Судже

Эвакуация под огнём: как Народный фронт спасает пенсионеров в Судже

Активисты Народного фронта эвакуировали пенсионеров из Суджи под обстрелом Вооруженных сил Украины. Пожилые люди, не способные передвигаться самостоятельно, были успешно доставлены в безопасные места и получили необходимую медицинскую помощь.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Амара Карпова
Господи Храни ребят🙏🙏🙏
Ответить
21 час.
наверх