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Царьград

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Пьяный гонщик «Арт Ралли» задержан в Перми за мелкое хулиганство в аэропорту

Пьяный гонщик «Арт Ралли» задержан в Перми за мелкое хулиганство в аэропорту

В аэропорту Большое Савино в Перми задержан штурман «Арт Ралли» Михаил Афонькин. Он громогласно выражался в адрес сотрудников авиаузла из-за задержки рейса, находясь в состоянии опьянения.

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