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В Красноярском крае нашли исчезнувшего отца с тремя дочерями

В Красноярском крае нашли исчезнувшего отца с тремя дочерями

Мужчина и три его дочери, пропавшие в заливе Красноярского водохранилища, вышли на связь. Об этом со ссылкой на краевое учреждение «Спасатель» сообщил ТАСС .

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