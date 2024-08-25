The New York Times нашла секрет неожиданной популярности невзрачной Камалы Харрис

Колумнист либерального американского издания The New York Times Дэвид Леонхардт рассуждает на страницах газеты о том, «Почему центризм Камалы Харрис работает?» и пытается дать обьяснение резкому росту рейтингов всегда державшейся в тени Байдена вице-президента США после ее внезапного номинирования на главную должность в Штатах.