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Русский гений уничтожает в Америке всех подряд! Кучеров выдал еще один суперматч и стал лучшим во всей НХЛ

Русский гений уничтожает в Америке всех подряд! Кучеров выдал еще один суперматч и стал лучшим во всей НХЛ

Великий.Для Никиты Кучерова эта неделя получилась богатой на яркие события. Просто посмотрите, сколько всего форвард «Тампы» пережил за последние 6 дней: Забросил 350-ю шайбу в НХЛ; В восьмой раз в карьере забил 30 голов за сезон; В пятый раз за карьеру набрал 100+ очков в регулярке и побил рекорд Александра Овечкина по этому показателю; В четвертый раз сделал 70+ ассистов за сезон и улучшил собственный рекорд; Повздорил с журналистом после игры против «Питтсбурга» — Никите не понравилось, что репортер перебил его во время одного из ответов.

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