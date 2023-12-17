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Глава ГУР Буданов: власти Украины не будут прекращать мобилизацию населения

Глава ГУР Буданов: власти Украины не будут прекращать мобилизацию населения

Власти Украины не намерены прекращать политику мобилизации населения. Об этом заявил начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов, его слова приводит украинская газета "Klymenko Time".

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