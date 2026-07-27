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Пятый канал

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«Исправился»: убийца собственных детей просит о досрочном освобождении

«Исправился»: убийца собственных детей просит о досрочном освобождении

Житель Великобритании Мик Филпотт, отбывающий пожизненное заключение за поджог собственного дома, повлекший смерть шестерых его детей, намерен добиваться условно-досрочного освобождения в мае следующего года.

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