«Исправился»: убийца собственных детей просит о досрочном освобождении

Житель Великобритании Мик Филпотт, отбывающий пожизненное заключение за поджог собственного дома, повлекший смерть шестерых его детей, намерен добиваться условно-досрочного освобождения в мае следующего года.
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