Рособрнадзор анонсировал изменения в ЕГЭ по нескольким предметам

В этом году исполняется 15 лет со дня основания Федеральной пассажирской компании. В честь своего праздника ФПК дарит 15-процентную скидку на проезд в купейных вагонах поездов, которые отправляются 3 декабря.
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